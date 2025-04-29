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        Kırşehir'de vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

        Kırşehir'de merkeze bağlı Akçaağıl köyünde bir vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:13 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:15
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        Kırşehir'de vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı
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        Kırşehir'de merkeze bağlı Akçaağıl köyünde bir vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Akçaağıl köyünde yaşayan bir vatandaş, bahçesinin yanında yaralı halde bulduğu kızıl şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen şahine ilk müdahalesi yapıldı.

        Kızıl şahinin, tedavisi ve iyileşme sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, duyarlılığı için vatandaşa teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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