Kırşehir'de vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı
Kırşehir'de merkeze bağlı Akçaağıl köyünde bir vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı.
Kırşehir'de merkeze bağlı Akçaağıl köyünde bir vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı.
Akçaağıl köyünde yaşayan bir vatandaş, bahçesinin yanında yaralı halde bulduğu kızıl şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen şahine ilk müdahalesi yapıldı.
Kızıl şahinin, tedavisi ve iyileşme sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, duyarlılığı için vatandaşa teşekkür etti.
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