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        Tıbbi aromatik bitkiler işlenerek katma değerli ürünler elde edilecek

        SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hazırlanan projeyle, kentte ve çevresinde yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler işlenerek markalaşma sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:17
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        Tıbbi aromatik bitkiler işlenerek katma değerli ürünler elde edilecek
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hazırlanan projeyle, kentte ve çevresinde yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler işlenerek markalaşma sağlanacak.

        KAEÜ tarafından tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve markalaşması amacıyla hazırlanan "KOP ile Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleniyor ve Markalaştırılıyor Projesi"ne KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 7,5 milyon liralık destek sağlandı.

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AA muhabirine, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma odaklı çalışan bir üniversite olduklarını söyledi.

        Projenin KOP Bölge Kalkınma İdaresince kabul edildiğini ve çalışmaların başladığını belirten Karahocagil, projeyle sadece tıbbi aromatik bitki yetiştirmenin hedeflenmediğine, aynı zamanda bitkilerin işlenmesi ve markalaşması için de bir tesis kurulacağına dikkati çekti.

        Karahocagil, projeyle katma değeri daha yüksek ürünlerin satışı ve pazarlanmasının da mümkün olacağını dile getirdi.

        Tesisin, bölgesel kalkınma ve Kırşehir açısından önemli olduğunu vurgulayan Karahocagil, "Biz sadece üniversitemizin tıbbi aromatik bitkilerini değil, çevre illerin yetiştirdiği bitkileri de işleyebilecek, onlara da katkı sağlayacak bir tesis oluşturuyoruz. Bizim dışımızdaki yetiştiricilerin de ürünlerini işleyerek tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. İleride başka tesisler kurmak gibi planlarımız var. İnşallah tıbbi aromatik bitki alanında Kırşehir'de yetiştiricilik gelişecek ve yaygınlaşacaktır." diye konuştu.

        - "Bahçemizde yaklaşık 65 farklı bitki türü bulunuyor"

        Proje yürütücülerinden Ziraat Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Emine Bilginoğlu da çalışmalarla literatüre ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamanın yanı sıra daha geniş alanlarda ekim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

        Projenin kabulüyle ünitelerde bitkisel ürünleri çeşitli formlarda işleyip çiftçilere ve girişimcilere katma değerli, yenilikçi ürünler sunmayı istediklerini anlatan Bilginoğlu, şunları kaydetti:

        "İç Anadolu'nun ekolojik şartlarına uyum sağlamış tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği konusunda çiftçilerimize destek vereceğiz. Ürettikleri ürünleri üniversitemiz bünyesinde işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürmesini sağlayacağız. Tıbbi ve aromatik bitki bahçemizde yaklaşık 65 farklı bitki türü bulunuyor. Bu bitkilerden Kırşehir ve bölge iklim şartlarına uyum sağlayan kekik, ada çayı, lavanta, dağ çayı, aynısefa, kantaron, ekinezya, melisa, kimyon, çörekotu, tıbbi nane, biberiye gibi bitkilerin üretimini sürdürüyoruz. İlerleyen yıllarda bitkisel üretim alanımızı genişleterek bitki çeşitlerimizi de arttırmayı planlamaktayız."

        - Bitkilerin içerik analizleri de yapılıyor

        Proje yürütücülerinden Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kübra Öztürk ise ürettikleri 65 tür bitkiyi çeşitli kurutma şartlarından geçirdikten sonra laboratuvarda, içeriğindeki en etkili maddeyi bulduklarını ifade etti.

        En yüksek içeriğe sahip özlerinin etkilerini çeşitli laboratuvar çalışmalarıyla incelediklerini anlatan Öztürk, "KOP desteğiyle yeni cihazları da alacağız. Burada içerik analizlerini ortaya koyarak bölge şartlarında yetişen bitkinin içeriğinde neler var, ne kadar zengin bir yapıya sahip bunları belirlemiş olacağız. Bu çalışmaları yaparken farklı disiplinlerden akademisyenlerle ortak çalışmalar yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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