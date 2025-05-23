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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:32
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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeden köy yolu istikametine giden bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

        Otomobilde yapılan aramada, yolcu koltuğu altına saklanmış vaziyette 10 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.Y, S.B. ve İ.Ç, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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