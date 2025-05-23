Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeden köy yolu istikametine giden bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Otomobilde yapılan aramada, yolcu koltuğu altına saklanmış vaziyette 10 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.Y, S.B. ve İ.Ç, jandarmaya götürüldü.
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