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        Kırşehir'de cezaevi personelinden oluşan koro "Bozkırın Esintisi" programında konser verdi

        Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları personelinden oluşan koro, "Bozkırın Esintisi" programında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 23:43 Güncelleme: 23.05.2025 - 23:51
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        Kırşehir'de cezaevi personelinden oluşan koro "Bozkırın Esintisi" programında konser verdi
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        Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları personelinden oluşan koro, "Bozkırın Esintisi" programında konser verdi.

        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda konser veren ve kurum personelinden oluşan orkestra ile koro türküler seslendirdi. Yöresel türküleri seslendiren koro, izleyenlerin beğenisini topladı.

        Ardından Ceza İnfaz Kurumu ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelince ortak hazırlanan ritim grubu ve folklor ekibi gösterilerini sundu.

        Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu da Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan'a ait Kırşehir yöresinden türkü ve oyun havalarını seslendirdi.

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, buradaki konuşmasında, milletin emaneti olan zor bir vazifeyi ceza infaz kurumlarında yerine getiren personel ve onların aileleriyle yapılan etkinliğin özel olduğunu vurgulayarak, "Etkinlikle Kırşehir kültürünü yakından yaşama imkanı bulduk." dedi.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener de programda emeği geçen savcılara, cezaevi idarecilerine, destek veren kurumlara ve sahne alan personele teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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