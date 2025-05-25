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        Kırşehirli öğrenciler yemek festivalinde birinci oldu

        Aksaray'de düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Aksaray Lezzetleri Festivali'nde, Kırşehir TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 18:07 Güncelleme: 25.05.2025 - 18:07
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        Kırşehirli öğrenciler yemek festivalinde birinci oldu
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        Aksaray'de düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Aksaray Lezzetleri Festivali'nde, Kırşehir TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri birinci oldu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksaray Uluırmak Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivale katılan Kırşehirli öğrenciler başarılı oldu.

        Yarışmaya "Hasan Dağı Köftesi" ile katılan Kırşehir TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak birincilik ödülünün sahibi oldu.

        Yarışmada, lezzet, sunum ve teknik açıdan yapılan puanlamada Kırşehir ekibi öne çıktı.

        Öğrenciler ödüllerini, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan aldı.

        Programa katılan Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini kutladı, başarılarının devamını diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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