Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Bahar Şenliği düzenlendi

        Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Bahar Şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Bahar Şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Bahar Şenliği yapıldı.

        Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin fen bilimleri, matematik, elektrik ve elektronik gibi branşlarda projeleri ve çalışmaları sergilendi.

        Fuarda, öğrencilerin ürünlerini inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitim, bilim ve teknoloji alandaki başarılarını takdir ettiğini, bu tür etkinliklerin gençlerin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

        Öğretmenler rehberliğinde hazırlanan projeler sayesinde öğrencilerin hem eğitici hem de ilham verici bir deneyim yaşadığını belirten Gülşen, tüm çalışmaların ayrı ayrı değeri olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        26 projeleri bulunduğunu anlatan okul müdürü Hakan Vahaboğlu ise öğrencilerin bilimsel öğrenme temelli olarak kendilerini geliştirerek, yenilikçi çalışmalar yaptığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Penceresinden husumetlisine ateş açtığı dolmuşu kaçırdı!
        Penceresinden husumetlisine ateş açtığı dolmuşu kaçırdı!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de "Kooperatiflerde Güncel Yaklaşımlar" paneli düzenlendi
        Kırşehir'de "Kooperatiflerde Güncel Yaklaşımlar" paneli düzenlendi
        Kırşehir'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
        Kırşehir'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Maarif Korosu'nun konse...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Maarif Korosu'nun konse...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de konferansa katıldı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de konferansa katıldı
        Kırşehir'de "banka promosyonu" bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tut...
        Kırşehir'de "banka promosyonu" bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tut...
        Anamas Dağları Dedegöl zirvesine tırmanış yapıldı
        Anamas Dağları Dedegöl zirvesine tırmanış yapıldı