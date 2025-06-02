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        Kırşehir'de selden etkilenen köyde hasar tespit çalışması başlatıldı

        Kırşehir'de selden etkilenen Toklumen köyünde hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:25
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        Kırşehir'de selden etkilenen köyde hasar tespit çalışması başlatıldı
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        Kırşehir'de selden etkilenen Toklumen köyünde hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

        Vali Murat Sefa Demiryürek ve beraberindekiler, selden etkilenen köyde incelemede bulundu.

        Sel suyunun geldiği menfez bölgesini inceledikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Demiryürek, selin ardından köyde ve arazide hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek, yapılacaklar konusunda kendilerini bilgilendirmek maksadıyla ekiplerle sahada olduklarını belirten Demiryürek, "Dağda biriken suların menfez kanallarından köye hızla akması sonucunda meydana gelen bir sel söz konusu. Bir evin gece saatlerinde yıkıldığını görmüştük, ağır hasarlı bir diğer evimiz var, üç evde hasar var. Vatandaşlarımıza devletimizin şefkatini hissettirmek için tüm ekiplerimizle sahadayız, elimizden geleni yapmak konusunda da kararlıyız." dedi.

        Demiryürek'e incelemeleri sırasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri de eşlik etti.

        Bu arada selde çöken ve hasar gören evlerin çevresinde halen su birikintileri olduğu, su tahliye işlemleri ve temizlik çalışmalarının devam ettiği görüldü.

        Toklumen köyünde, dün akşam yaklaşık 20 dakika süren sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle 1 ev çökmüş, 3 evde hasar oluşmuş, hasar gören evler tedbir amaçlı boşaltılmış, ekipler tarafından köyde çalışma ve su tahliye işlemlerine başlanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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