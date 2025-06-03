Kırşehir'de uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Adreste yapılan aramada 40 kök kenevir bitkisi, 400 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze yakın bir müstakil eve operasyon düzenledi.

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