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        Kırşehir'de uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de bahçesinde uyuşturucu üretimi amacıyla kenevir yetiştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:16
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        Kırşehir'de uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'de bahçesinde uyuşturucu üretimi amacıyla kenevir yetiştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze yakın bir müstakil eve operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 40 kök kenevir bitkisi, 400 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ikamet sahibi H.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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