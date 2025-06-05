İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan Vali Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, protokol üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Demiryürek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle bir süre görüştü ve bayramlarını kutladı.

- Yozgat

Yozgat Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan​​​​​​​ Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Vali Özkan, gazetecilere, "Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Geçmişten günümüze bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Acıların olmadığı sevenlerin kavuştuğu bir bayram olmasını diliyorum." dedi.