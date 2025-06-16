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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de "galericilik faaliyeti" adı altında yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 20:47 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:47
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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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        Kırşehir'de "galericilik faaliyeti" adı altında yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yağma, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

        Belirlenen 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda M.T, O.T, R.A, B.A, H.E, N.K, S.B, C.S. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

        Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 221 tabanca fişeği, 2 şarjör, 6 milyon lira değerinde 15 senet ve senet fotokopisi, 158 araç satış sözleşmesi, alacak verecek yazılı not defteri ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen 9 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlıların, "galericilik faaliyeti" adı altında tefecilik yaptıkları, organize hareket ederek fahiş fiyatlarla vadeli araç alım satım işlemlerinde bedelinin çok üzerinde senetler imzalattıkları, ödeme sorunu yaşadıklarında baskı, darp ve tehditle senetleri bu kişilerden tahsil ettikleri, araçlarını gasbettikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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