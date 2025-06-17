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        Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de kampa girdi

        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kırşehir'deki kampı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 20:10 Güncelleme: 17.06.2025 - 20:16
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        Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de kampa girdi
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        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kırşehir'deki kampı başladı.

        Polonya'da düzenlenecek özel turnuva öncesinde kente gelerek Kırşehir Belediyesi Kır-Köy Kampüs'te kampa giren milli takım, antrenmanlarını Kırşehir Ahi Stadyumu ve tesislerinde yapacak.

        Ampute Milli Futbol Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da kentte kamp yaptıklarını belirterek, sporcuların çok sevdiği için ikinci kez Kırşehir'e geldiklerini söyledi.

        Temiz, Polonya'da yapılacak turnuva öncesinde hazırlıklarına başladıklarını dile getirerek, "Türkiye ve Polonya'nın yanı sıra Japonya, İngiltere, Fas'ın katılacağı bir turnuva olacak. Polonya Eurocup'ta ampute futbolda söz sahibi ülkeler olacak. Keyifli bir turnuva olacak. Burada genç arkadaşlarımız ve tecrübelilerimiz var. Gençlerin dinamizmi, ağabeylerinin tecrübesi ile birlikte güzel bir hava yakalayarak, dünya şampiyonasına da gideceğiz." diye konuştu.

        Ampute futbolcu Ömer Güleryüz, heyecanla çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Polonya'da zorlu rakiplerimiz var. Burada ona göre 10 günlük bir hazırlık süreci geçirip, her zamanki gibi inşallah bayrağımızı en yükseklere çıkaracağımıza inanıyorum. 14 sporcu ve teknik ekipten 7 kişiyle buradayız. Kamp, taktik ve teknik antrenmanlarla geçecek." ifadelerini kullandı.

        Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de 26 Haziran'a kadar kamp yapacak, ardından Polonya'ya gidecek.

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