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        Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'den dualarla uğurlandı

        Ampute Futbol Milli Takımı'nın Kırşehir'de gerçekleştirdiği kamp dualarla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:09 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:17
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        Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'den dualarla uğurlandı
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        Ampute Futbol Milli Takımı'nın Kırşehir'de gerçekleştirdiği kamp dualarla sona erdi.

        Polonya'da düzenlenecek özel turnuva öncesinde kente gelerek kampa giren milli takım, antrenmanlarını Kırşehir Ahi Stadyumu ve tesislerinde tamamlandı. Kentten ayrılmadan önce teknik heyeti ve oyuncular, Ahi Evran-ı Veli'nin kabrini ziyaret etti. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz ve milli oyunculara, Ahilik kaftanı giydirildi. Teknik heyet ve oyuncular burada yapılan Ahi duasına eşlik etti.

        Teknik direktörü Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman Ahiler şehri Kırşehir'in insanlığını ve misafirperverliğini gördüklerini söyledi.

        Kırşehir'de güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini, taktik ve fiziksel olarak iyi hazırlandıklarını anlatan Temiz, "Tabii ki her şey fiziksel olarak geçmiyor. Tekniğimizi, taktiğimiz çalıştık. Ahiler kentinden Ahi duasını almadan gitmek olmazdı. Dolayısıyla milli takımımıza Ahi duası yaptık, öyle gideceğiz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türk'ün bayrağının her zaman en zirvede olması için elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olup Polonya'dan döneceğiz. Kamp süresince ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduk, Kırşehir halkına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ise Ampute Futbol Milli Takımını Kırşehir'de misafir ettiklerini belirtti.

        Milli takım daha sonra kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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