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        Vali Demiryürek, özel güvenlik görevlileriyle buluştu

        İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Özbek ve beraberinki özel güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Haftası kapsamında Vali Murat Sefa Demiryürek'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:54 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:54
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        Vali Demiryürek, özel güvenlik görevlileriyle buluştu
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        İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Özbek ve beraberinki özel güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Haftası kapsamında Vali Murat Sefa Demiryürek'e ziyarette bulundu.

        Ziyarette konuşan Vali Demiryürek, Özel Güvenlik Haftasını kutladı.

        Ardından İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'ı ziyaret eden özel güvenlik personelleri, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kartal, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette hizmet yürüten özel güvenlik görevlilerine başarılar diledi.

        İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özbek de ziyaretlerde kentteki özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanları, genel durumu ve faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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