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        Kırşehir merkezli yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Kırşehir merkezli 2 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:05
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        Kırşehir merkezli yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        Kırşehir merkezli 2 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen E.A.L, Z.Y.U, B.G, A.U, K.A. ve B.N, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uzun süre teknik ve fiziki takibe alınan adrese dün operasyon düzenlemiş, yurt dışı bağlantıları olan ve kısa süre önce kente geldiği belirlenen E.A.L. ile Z.Y.U, B.G. ve A.U. yakalanmıştı.

        Çete üyeleri olduğu öne sürülen K.A. ve B.N. ise Kayseri'de yakalanmış, adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

        Kayseri ve Sivas'tan gelen şüphelilerin, Kırşehir'deki çete üyesiyle bir araya geldikleri evde yasa dışı bahis faaliyetini gerçekleştirdikleri, polisin dikkatini çekmemek için de ihtiyaçlarını kurye aracılığıyla karşıladıkları belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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