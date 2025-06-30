Kırşehirli dağcılara Aladağlar'da temel kamp eğitimi verildi

Uygulamalı eğitimler için Eznevit Yaylası, Parmak Kaya Vadisi ve Büyük Mangırcı rotalarında yürüyüşler yapan dağcılar, 2 bin 243 metrelik Emli Kale Zirvesi'ne de tırmandı.

Yürüyüşte ise dağcılar, sıcak rüzgarlı havaları ve uzun dik rotaları tecrübe etme fırsatı buldu.

"Dağcılık Temel Kamp" eğitimleri kapsamında 2 gece çadırda kalan sporculara, dağcılık malzemeleri, kamp yeri seçimi, çadır kurulumu, uyku tulumları, çadırda geceleme, kamp alanında riayet edilmesi gereken kurallar, beslenme, sıvı alımı, kamp çantasına malzemelerin yerleştirilmesi, genel yürüyüş kuralları, ilk yardım ve doğada fotoğraf çekiminde yer seçimi konuları öğretildi.

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