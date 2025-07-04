Kırşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö, C.U, R.O, A.K, B.A. ve A.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini "emniyet görevlisi" olarak tanıtarak "hesaplarının terör örgütlerince ele geçirildiğini" söyleyen şüphelilerin hesaplarında, 18 milyon 521 bin 429 lira hareketlilik tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 3 bilgisayar, 7 tablet, 8 sim kart ve 29 DVD ele geçirildi.

Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırşehir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Yozgat ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda B.Ö, E.B.Ş, İ.S, Y.I, M.A, M.Ş, S.A, N.U, C.U, R.O, A.K, B.A, A.A. ve A.K. gözaltına alındı.

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