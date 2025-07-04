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        Kırşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir merkezli 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:51
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        Kırşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Kırşehir merkezli 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini "emniyet görevlisi" olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

        Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırşehir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Yozgat ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda B.Ö, E.B.Ş, İ.S, Y.I, M.A, M.Ş, S.A, N.U, C.U, R.O, A.K, B.A, A.A. ve A.K. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 3 bilgisayar, 7 tablet, 8 sim kart ve 29 DVD ele geçirildi.

        Telefonla aradıkları kişilere kendilerini "emniyet görevlisi" olarak tanıtarak "hesaplarının terör örgütlerince ele geçirildiğini" söyleyen şüphelilerin hesaplarında, 18 milyon 521 bin 429 lira hareketlilik tespit edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö, C.U, R.O, A.K, B.A. ve A.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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