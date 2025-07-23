Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, menfeze sıkışan köpekleri kurtardı

Köpekler daha sonra bakımları yapılmak üzere İl Özel İdaresi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Özbağ beldesinde su kanalı girişine kafası ve bacağı sıkışan iki köpeği gören vatandaşlar, yardım etmek istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.