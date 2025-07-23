Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, menfeze sıkışan köpekleri kurtardı
Kırşehir'de menfezin girişine sıkışan 2 köpek, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Kırşehir'de menfezin girişine sıkışan 2 köpek, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Özbağ beldesinde su kanalı girişine kafası ve bacağı sıkışan iki köpeği gören vatandaşlar, yardım etmek istedi.
Hayvanları kurtarmaya çalıştıklarında acı çektiklerini fark eden vatandaşlar, su vererek, durumu İl Özel İdaresi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, menfezin kenar demirlerini kesme makasıyla keserek köpekleri kurtardı.
Köpekler daha sonra bakımları yapılmak üzere İl Özel İdaresi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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