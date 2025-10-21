Kırşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda polis, bir otomobilde yaptığı aramada 15,88 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, N.K. ve Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
