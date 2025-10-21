Kırşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, N.K. ve Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu kapsamda polis, bir otomobilde yaptığı aramada 15,88 gram sentetik uyuşturucu buldu.

