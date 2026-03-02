Canlı
        Kırşehir'de 72 bin makaron ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 72 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:21
        Kırşehir'de 72 bin makaron ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 72 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde bir otomobil ile iş yerinde arama yapan ekipler, 54 bini doldurulmuş 72 bin makaron ele geçirdi.


        Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

