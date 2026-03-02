Canlı
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırşehir'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Giriş: 02.03.2026 - 14:54
        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 903 kişinin sorgusu yapıldı, 15 metruk bina ile 22 umuma açık yer kontrol edildi.

        Denetimlerde yabancı uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Öte yandan köylerde de denetim yapan jandarma ekipleri, vatandaşları izinsiz ve kaçak yollarla düzensiz göçmen çalıştırmamaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

