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Türk Halkları 2. Uluslararası Felsefi Mirası Sempozyumu Başladı

İHA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan "2. Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu" açılış programı yapıldı.

Türk Halkları 2. Uluslararası Felsefi Mirası Sempozyumu Başladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan “2. Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu” açılış programı yapıldı.
Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonunda başlayan açılış programına Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, bilim insanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Programda konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir’in tarih ve kültür anlamında önemli bir şehir olduğunu belirterek, “Kırşehir, tarihi ve kültürel açıdan önemli değerlere sahip olan güzel bir şehir. Tasavvuf ve gönül erlerinin, düşünürlerin, bilim insanlarının ve değerli sanatçıların memleketi Kırşehir’de böyle bir sempozyumun yapılması bizleri oldukça mutlu etmektedir. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sempozyumun hayırlı olmasını temenni ediyorum”dedi
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise konuşmasında, "Amacımız, Türk halklarının mirasına sahip çıkmak ve varoluş mücadelemizi ortaya koymaktır.” diye konuştu.
Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Tozlu “Fuat Sezgin Bize Ne Söylüyor?” isimli açılış konferansını gerçekleştirdi. Tozlu konuşmasında, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatından ve yaşam tarzından kısa kesitler sunarak bilim dünyamıza kattığı değerlerden bahsetti.

Açılış konuşmaları ve konferansının sonunda sempozyum ilk oturumu Nurettin Topçu Paneli ile başladı. Oturum Başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ın yaptığı Nurettin Topçu Panelinde, Prof. Dr. Hüseyin Karaman “Nurettin Topçu’nun Ahlak Anlayışı”, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Aydoğan “Nurettin Topçu’da Türkiye’nin Eğitimi: Yukarıya Doğru Düşünmek”, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Öztürk “Nurettin Topçu: Hareketten İsyan Ahlakına” ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dr. Mustafa Kök “Nurettin Topçu’dan Albert Camus’ye: Çağdaş İki ‘İsyan Ahlakı’ Eserinin Karşılaştırılması” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Sempozyumla Türk halklarının kültürel mirası, sözlü gelenekten yazılı eserlere kadar gözden geçirilerek felsefi motiflerin gün yüzüne çıkartılması ve farklı bakış açılarıyla yeniden üretilmesi amaçlanıyor.

KIRŞEHİR

24 Ekim 2019 Perşembe

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