Kırşehir İmsakiye 2026: Kırşehir'de ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Ramazan ayı, bu yıl 19 Şubat'ta başlayacak ve 19 Mart'ta sona erecek. On bir ayın sultanı, bu yıl da dua ve ibadetlerle geçirilecek. Milyonlarca Müslüman oruçlarına niyetlenmek için 19 Şubat Perşembe günü sabaha karşı ilk sahura kalkacak. İmsak saati ile başlayan oruç vakti aynı günün akşamında ilk iftar ile tamamlanacak. Diyanet'in yayımladığı 2026 Ramazan İmsakiyesi ile 29 günlük Kırşehir sahur saati ve iftar vakti ile teravih saatleri belli oldu. Peki, Kırşehir'de ilk sahur vakti ne zaman, iftar saat kaçta? İşte, Kırşehir İmsakiye 2026 ile iftar vakti ve sahur, imsak vakitleri bilgisi...
KIRŞEHİR’DE İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Kırşehir İmsakiyesi 2026 ile 29 günlük sahur, imsak vakitleri ile iftar ve teravih saatleri belli oldu.
Ramazan ayının 1. günü (19 Şubat Perşembe)
Kırşehir Sahur (İmsak) Vakti: 06.01
Kırşehir İftar Saati: 18.31
Kırşehir Teravih Namazı Vakti: 19.48
Ramazan ayının 2. günü (20 Şubat Cuma)
Kırşehir Sahur (İmsak) Vakti: 06.00
Kırşehir İftar Saati: 18.32
Kırşehir Teravih Namazı Vakti: 19.49
Ramazan ayının 3. günü (21 Şubat Cumartesi)
Kırşehir Sahur (İmsak) Vakti: 05.59
Kırşehir İftar Saati: 18.33
Kırşehir Teravih Namazı Vakti: 19.50
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler Takvimi’ne göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
KIRŞEHİR İMSAKİYE 2026
Kırşehir’in iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Kırşehir İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Kırşehir Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Merkez ve Mucur.
Tüm Kırşehir ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Ezan Okunurken Su İçilir Mi?
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.