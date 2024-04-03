Kirsten Dunst, "Ucube gibi görünmek istemiyorum"
Kirsten Dunst; "Yüzümü mahvetmek ve ucube gibi görünmek istemiyorum" diyerek asla botoks, dolgu ya da yüz ameliyatı yaptırmayacağını açıkladı
41 yaşındaki ünlü oyuncu Kirsten Dunst, asla botoks, dolgu ya da yüz ameliyatı yaptırmayacağını açıkladı.
"BEN ASLA O KIZ OLMADIM"
Ünlü oyuncu, bir yapımcının dişlerini düzelttirmesi için kendisine baskı yapmasına rağmen Hollywood standartlarına sırtını döndüğünden bahsedip; "Hayır, ben dişlerimi seviyorum' dedim. Ben asla o kız olmadım. Asla yapmadım" ifadelerini kullandı.
Ayrıca 16 yaşındayken rol aldığı 'The Virgin Suicides' kendisine; "Olduğun gibi mükemmelsin" diyen Sofia Coppola'ya doğal güzelliğini sahiplenme kararını şekillendirdiği için teşekkür etti. Dunst; "Bunu daha sonra verdiğim kararlarda fark ettim. Dişlerimi değiştirmemek, dudaklarımı şişirmemek ya da herkesin benzemek istediği şey her neyse ona dönüşmemek" şeklinde konuştu.
"YAŞLANMAYI VE İYİ ROLLERDE OYNAMAYI TERCİH EDERİM"
ABD'li oyuncu; yüzünü mahvetmeyeceğinin ve ucube gibi gözükmek istemediğini belirterek; "Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yaşlanmayı ve iyi rollerde oynamayı tercih ederim." dedi
"SENERYONUN GERÇEKTEN İYİ OLMASI GEREK"
Kirsten Dunst, başrolde olduğu filmde amigo kaptanı 'Torrance Shipman'ı canlandırdığı 'Bring It On'nin yönetmeni Peyton Reed'le filmi yeniden çekmekle ilgili konuştuğunu da şöyle ifade etti; "İnsanlar bir 'Gençlik Ateşi' daha çekmemizi istiyor. Senaryonun gerçekten iyi olması gerek ve bizim pozisyonumuz ne olur bilemiyorum" diye konuştu.
"HER ŞEYİ OYNAYABİLECEĞİMİ HİSSEDİYORUM"
Ünlü oyuncu; 'The Power of Dog' ile Oscar adaylığı kazandıktan sonra kendisine sadece hüzünlü anne rolleri teklif edildiğini söylemişti. Dunst, konu hakkında şunları söyledi; "Depresif anneleri oynamak istemiyorum. Melankoli'den sonra bana hep depresif şeyler teklif ediliyordu. Bu yüzden komedi filmi yaptım. Ben o aktris değilim. Hayatımın bu noktasında her şeyi oynayabileceğimi hissediyorum. Korkmuyorum" dedi.
Fotoğraflar: Mega, Avalon, Shutterstock