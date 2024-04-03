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        Haberler Dünyadan Kirsten Dunst, "Ucube gibi görünmek istemiyorum"

        Kirsten Dunst, "Ucube gibi görünmek istemiyorum"

        Kirsten Dunst; "Yüzümü mahvetmek ve ucube gibi görünmek istemiyorum" diyerek asla botoks, dolgu ya da yüz ameliyatı yaptırmayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 17:36 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:36
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        41 yaşındaki ünlü oyuncu Kirsten Dunst, asla botoks, dolgu ya da yüz ameliyatı yaptırmayacağını açıkladı.

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        "BEN ASLA O KIZ OLMADIM"

        Ünlü oyuncu, bir yapımcının dişlerini düzelttirmesi için kendisine baskı yapmasına rağmen Hollywood standartlarına sırtını döndüğünden bahsedip; "Hayır, ben dişlerimi seviyorum' dedim. Ben asla o kız olmadım. Asla yapmadım" ifadelerini kullandı.

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        Ayrıca 16 yaşındayken rol aldığı 'The Virgin Suicides' kendisine; "Olduğun gibi mükemmelsin" diyen Sofia Coppola'ya doğal güzelliğini sahiplenme kararını şekillendirdiği için teşekkür etti. Dunst; "Bunu daha sonra verdiğim kararlarda fark ettim. Dişlerimi değiştirmemek, dudaklarımı şişirmemek ya da herkesin benzemek istediği şey her neyse ona dönüşmemek" şeklinde konuştu.

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        "YAŞLANMAYI VE İYİ ROLLERDE OYNAMAYI TERCİH EDERİM"

        ABD'li oyuncu; yüzünü mahvetmeyeceğinin ve ucube gibi gözükmek istemediğini belirterek; "Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yaşlanmayı ve iyi rollerde oynamayı tercih ederim." dedi

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        "SENERYONUN GERÇEKTEN İYİ OLMASI GEREK"

        Kirsten Dunst, başrolde olduğu filmde amigo kaptanı 'Torrance Shipman'ı canlandırdığı 'Bring It On'nin yönetmeni Peyton Reed'le filmi yeniden çekmekle ilgili konuştuğunu da şöyle ifade etti; "İnsanlar bir 'Gençlik Ateşi' daha çekmemizi istiyor. Senaryonun gerçekten iyi olması gerek ve bizim pozisyonumuz ne olur bilemiyorum" diye konuştu.

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        "HER ŞEYİ OYNAYABİLECEĞİMİ HİSSEDİYORUM"

        Ünlü oyuncu; 'The Power of Dog' ile Oscar adaylığı kazandıktan sonra kendisine sadece hüzünlü anne rolleri teklif edildiğini söylemişti. Dunst, konu hakkında şunları söyledi; "Depresif anneleri oynamak istemiyorum. Melankoli'den sonra bana hep depresif şeyler teklif ediliyordu. Bu yüzden komedi filmi yaptım. Ben o aktris değilim. Hayatımın bu noktasında her şeyi oynayabileceğimi hissediyorum. Korkmuyorum" dedi.

        Fotoğraflar: Mega, Avalon, Shutterstock

        #Kirsten Dunst
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