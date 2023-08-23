Haberler Gündem Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: 2023 kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman verilecek?

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2023 kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocukların eğitimine destek olmak amacıyla kırtasiye yardımı yapılıyor. Destekten faydalanmak isteyenler kırtasiye yardımı başvuru şartlarını ve başvuruların e-Devlet ile nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, "Kırtasiye yardımı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 13:13 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:13 facebook

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Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen kırtasiye yardımı başvuruları gündemdeki yerini aldı. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan ailelere yönelik kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ne kadar? İşte, konuya dair detaylar...

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KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR? Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.