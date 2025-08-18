Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı başvuruları başladı mı?

        Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

        Kırtasiye yardımı başvuru ekranı gündeme geldi. 2025-2026 eğitim yılı öncesinde öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaları için sağlanan destek ödemeleri araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her sene olduğu gibi bu yıl da yapılması beklenen kırtasiye yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Veliler ve öğrenciler, başvuru şartları ile ödeme tutarlarını merakla sorguluyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 19:37 Güncelleme: 18.08.2025 - 19:37
        1

        Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde milyonlarca öğrencinin gözü kırtasiye yardımı başvurularında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak destek ödemeleri, 2025 yılında da eğitim masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor. e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların tarihi ise veliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2025 kırtasiye yardımı başvuruları başladı mı? İşte güncel bilgiler...

        2

        KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

        Kırtasiye yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.

        3

        KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

        Kırtasiye desteği ödemeleri, yılda bir defalık başvuruda belirtilen banka hesabına ya da PTT'ye 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında yatırılır.

        KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KIRTASİYE (EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI) DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlilerinin,

        2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

        2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

        Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin,

        Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı malul hale gelenlerin, kendileri ve öğrenime devam eden çocukları ile belirtilen haller nedeniyle hayatını kaybedenlerin öğrenime devam eden çocuklarına ödeniyor.

