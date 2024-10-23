Kış ani baskın yaptı: "Uzun zamandır böylesini yaşamadık"

"KIŞ ANİ BASKIN YAPTI"

Köprübaşı Arpalı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kambur, "Yaylada kış ani bir baskın yaptı. Şiddetli bir kar geldi. Uzun zamandır böyle bir kar yağışı yaşamadık. Bir anda yağan kar nedeniyle yollar kapandı. Yaylacılar yaylalarda kaldılar. Belediyenin desteğiyle yolları açıyoruz. Fazla sıkıntılı bir bölgemiz kalmadı. Bugün yarın tamamen ulaşım sağlarız. Vatandaşlara ulaştık sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Yolunu açtığımız yaylalarda göç başladı." dedi.