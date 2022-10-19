Bu ülkelerde Covid-19 vaka artışları bekleniyor 0:00 / 0:00

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Ağustosun başından bu yana küresel Covid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi sürüyor fakat sağlık uzmanları, ülkelerin test ve aşılama kapasitesini azaltmasının, ilerleyen aylarda vakalardaki düşüş eğilimini tersine çevirme ihtimalinden endişeli.

Uzmanlar, düşük test ve aşılamaların yeni Covid-19 varyantlarının takibini zorlaştıracağı ve bunun sonucunda virüsün daha kolay yayılacağı kanaatinde.

Özellikle kış mevsiminde insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesi, Covid-19'un yayılımını en çok tetikleyen etkenler arasında yer alıyor.

KUZEY YARIM KÜRE ÜLKELERİNDE VAKA ARTIŞI BEKLENİYOR

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasarevic, Kuzey Yarım Küre ülkelerinde ilerleyen aylarda vaka artışı beklediklerini vurgulayarak, "Dünya genelinde çok düşük veya hiç uygulamada olmayan halk sağlığı tedbirleri, virüsün serbest dolaşımına imkan tanıyor. Vakaların artmasıyla aşı olmayanlarda hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının artması muhtemeldir" ifadesini kullandı.

YENİ ALT VARYANTLARIN BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIŞ İHTİMALİ MÜMKÜN

Covid-19'un Omicron varyantının yeni alt türlerinde öncekilere kıyasla daha şiddetli bulaşıcılık tespit etmedikleri bilgisini paylaşan Jasarevic, "Buna karşın her yeni alt varyantta bağışıklıktan daha fazla kaçış ihtimali mümkün ve şu an bu alt varyantları saptama ve analiz etme noktasında iyi bir yerde değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

Jasarevic, Covid-19 aşılarının, tamamen enfeksiyonu önleme garantisi vermemesine rağmen şiddetli hastalık veya virüs kaynaklı ölüm riskini önleyen tek araç olduğunu vurguladı.

İSVİÇRE VE FRANSA MASKE ZORUNLULUĞUNU GERİ GETİRMEYİ TARTIŞIYOR

Bazı Avrupa ülkeleri, bu gerçeği göz önünde bulundurarak kapalı mekanlarda maske zorunluluğunu yeniden getirme fikri üzerinde duruyor.

İsviçre'de eylülün sonundan bu yana Covid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine Federal Hükümet, toplu taşımalarda maske zorunluluğunun yeniden getirilmesini yerel yönetimlerin değerlendirmesine sundu. Kentlerdeki vaka oranlarına göre yerel yönetimlerin, maske zorunluluğunu geri getirip getirmemeye dair bu ayın sonuna kadar karar alması bekleniyor.

Fransa'da da Covid-19'un 8'inci dalgası yayılmaya başlarken, hükümet, kapalı mekanlarda maske kuralını yeniden devreye koymayı tartışıyor.

Hükümete bağlı Sağlık Riskleri Öngörü ve Takip Komitesi (COVARS) Başkanı Brigitte Autran, maske zorunluluğunu geri getirmenin henüz söz konusu olmadığını fakat Komite üyelerinin bu yönde görüş belirttiğini vurguladı.

ALMANYA'DA "KENDİMİ KORUYORUM" KAMPANYASI

Almanya'da Sağlık Bakanlığı, ülkede artmaya başlayan Covid-19 vakalarına karşı aşı olmayı teşvik eden ve salgında dikkatli davranmaya çağıran "Kendimi Koruyorum” kampanyasını başlattı.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de 14 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgınında sonbahar ve kış dalgasının beklendiğini ve bunun şimdiden başladığını belirterek, gelecek dönemde önemli bir kriz olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Artan Covid-19 vakalarına karşı eyaletlerin kapalı alanlar için maske zorunluluğu getirmeleri gerektiğini belirten Lauterbach, “Şu an gittiğimiz yol, iyi bir yol değildir" uyarısında bulundu.