Pandemi süreciyle birlikte birçok işletmede kısa çalışmaya geçildi. Kısa çalışmaya geçen işletmelerde ise çalışanlara nakdi ücret desteği yani nakdi ücret desteği yapılıyor. Kısa çalışma ödeneğinin 31 tarihi itibariyle sona erdi. Ancak kafe ve restoran çalışanları için müjde de gecikmedi. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? 1500 TL nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte emrak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) 31 Mart tarihi itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamlarla kısa çalışma ödeneğinin artık uzatılmayacağını söylenmişti. Pandemi koşullarının ilerlemsiyle birlikte kısa çalışma ödeneğinin de uzaması gündeme gelse de henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

KAFE VE RESTORAN ÇALIŞANLARINA 1500 TL DESTEK

Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü "Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."