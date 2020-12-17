Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili Bakan Selçuk açıklamalarda bulundu. İşte 2021 kısa çalışma ödeneği son gün tarihi hakkında detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı son açıklamaya göre, ödenekler 17 Ocak'a kadar uzatıldı. 17 Ocak 2021 tarihinde bitecek olan Kısa Çalışma Ödeği'nin ise tekrar uzatılması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR 2020

Kısa Çalışma Ödeneği, 12 ay asgari ücretten primi yatan ve asgari ücretle çalışanların brüt kazancının yüzde 60'ını yani günde 53 lira ayda ise 1.593 lirasına denk geliyor. 7,59 damga vergi kesintisini de hesaba katarsak asgari destek ücreti 1.580 liradır.