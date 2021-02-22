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Kısa çalışma sonrası normalleşme desteği

Kısa çalışma uygulaması son kez mart ayının sonuna kadar uzatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak normalleşmenin başlayacağını açıklasa da birçok sektörde işlerin hemen eski haline gelmesi beklenmiyor. İşte bu dönemde işverenin imdadına normalleşme desteği yetişecek. İşçisini çalıştırmaya devam eden işveren ayda 1341 TL’ye kadar normalleşme desteği alacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, kısa çalışma sonrası normalleşme desteğine ilişkin ayrıntıları yazdı

Kısa çalışma sonrası normalleşme desteği

Covid – 19 pandemisi dolayısıyla geçen yıl mart ayında başlayan kısa çalışma uygulaması son defa olmak üzere 31 Mart 2021 tarihine uzatıldı. Böylece kısa çalışma uygulaması tam 12 ay sürmüş olacak.

17 Nisan 2020 tarihinde başlayan işten çıkarma yasağı, buna paralel işverene verilen işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi ile ücretsiz izne çıkartılan işçilere nakdi ücret desteği uygulamasının süresi 17 Mart’ta dolacak. İşten çıkarma yasağının devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Beklenti, işçileri mağdur etmeye başlayan ücretsiz izin uygulamasının ve işten çıkarma yasağının da kısa çalışmaya paralel olarak sona erdirilmesi yönünde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il hıfzıssıhha kurullarının kararıyla 1 Mart’tan itibaren normalleşmelerin başlayacağını açıkladı. Normalleşme adımlarının koronavirüs vakasının az olduğu yerlerden başlayarak, nisan ayından itibaren hızlanması bekleniyor. Ancak, kafe, lokanta, kahvehane başta olmak üzere faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin tekrar faaliyete başlamasına izin verilmesi, bu iş yerlerinde işlerin hemen açılacağı anlamına gelmiyor. Bu noktada istihdamın korunması için normalleşme desteği devreye girecek.

İşçilerini kısa çalışma veya ücretsiz izinden normal çalışmaya döndüren işverene destek uygulaması ağustos ayında çıkartıldı. Kanunda normalleşme desteğinin süresi 3 ay ile sınırlandırıldı ancak 6 aya çıkarma konusunda Cumhurbaşkanı yetkili kılındı. 2 Aralık’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile normalleşme desteğinin süresi 3 aydan 6 aya çıkartılırken, destekten son yararlanma süresi ise 31 Aralık 2020’den 30 Haziran 2021 tarihine uzatıldı. Peki normalleşme desteği nasıl uygulanacak, kimler yararlanabilecek?

İŞÇİ BAŞINA AYDA 1341 TL

Kısa çalışma veya ücretsiz izindeki işçilerini normal çalışmaya döndüren işverenlere, 6 aya kadar prim desteği verilecek. İşçi başına aylık prim desteği, asgari ücretli işçiler için ödenen prim tutarına kadar ulaşıyor.

Çalışanlar için işsizlik sigortası dahil yüzde 37.5 oranında prim ödeniyor. Buna göre, normalleşen işverenlere işçi başına günlük 44.72 TL, aylık 1341.56 TL’ye kadar destek sağlanacak. Destek ödemeleri en fazla 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Normalleşme desteği sadece özel sektör işverenlerine ait iş yerlerine veriliyor. Kamuya ait kurumlar ile kamudan alınan ihaleye bağlı işçi çalıştırılan özel sektöre ait iş yerleri destekten yararlanamıyor.

DAHA ÖNCE NORMALLEŞME DESTEĞİ ALAN İŞVERENLER YARARLANABİLECEK Mİ?

Daha önce kısa çalışmayı veya ücretsiz izni sona erdirip normalleşme desteği alan sonra yeniden kısa çalışma ya da ücretsiz izin uygulamasına geçen işverenler, önceki ve sonraki toplam destek süresi 6 aya tamamlanıncaya kadar yeniden normalleşme desteği alabilecekler. Örneğin geçen yıl 3 ay normalleşme desteği aldı ise tekrar normalleşmeye dönünce 30 Haziran’ı aşmamak üzere 3 ay daha destek alabilecek.

Normalleşme desteği, işçinin kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen süresi üzerinden hesaplanıyor. Ayda 30 gün boyunca kısa çalışma yapan işçi için 30 günlük destek verilirken, işyerinde faaliyetleri 3’te 1 oranında azaltarak kısa çalışma yaptırılan işçi için ise ayda 20 günlük destek veriliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Normalleşme desteğinden yararlanmak için e-SGK/İşveren sistemi üzerinden “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü seçilerek başvuru yapılıyor.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR İÇİN NORMALLEŞME DESTEĞİ YOK

Ev hizmetlerinde çalışan kişiler de Kovid-19 pandemisi dolayısıyla verilen kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldı. Ancak, bu kişiler için normalleşme desteği verilmiyor. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler, normalleşme desteğinden yararlanamıyorlar.

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