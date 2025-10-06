Habertürk
Habertürk
        Kiralık araç sektöründe 'kısa dönem' büyüme - Otomobil Haberleri

        Kiralık araç sektöründe 'kısa dönem' büyüme

        Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2025 yılının ilk yarısına ait kısa dönem kiralama sektörü verilerini açıkladı. Rapora göre, yılın ilk 6 aylık döneminde sektör 176.8 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştı. Sektör, yılın ilk iki çeyreğinde toplam 55.8 milyar TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında sektörün filosunda bulunan araç adedi ise 165 bini aştı. Rapora göre firmaların filolarındaki araçların ortalama yaşı ise 17 ay olarak belirlendi

        Giriş: 06.10.2025 - 10:06 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:06
        Kiralık araçta 'kısa dönem' büyüme
        Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2025 yılı ilk yarı sonuçlarını içeren raporunu açıkladı.

        Rapora göre, kısa dönem (günlük) araç kiralama sektörü 2025 yılının ilk yarısında 176.8 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ulaştı. Sektörün 2024’ün tamamındaki aktif büyüklüğü 190.75 milyar TL seviyesindeydi.

        Yılın ilk yarısında sektörün filosunda bulunan araç adedi ise 165 bin 300’e ulaştı. 2024 yılı sonunda sektörün araç parkı 151 bin adet seviyesindeydi.

        GÜNLÜK KİRALAMADA BENZİNLİ MODELLER ÖNDE

        Rapora göre, Renault yüzde 23 pay ile Türkiye kısa dönem araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 20.8 ile Fiat, yüzde 9.3 ile Hyundai, yüzde 7.1 ile Peugeot ve yüzde 6.9 ile Opel takip etti.

        Sektörün araç parkının yüzde 42.5’i A ve B segmenti araçlardan oluşurken, kompakt sınıf araçlar yüzde 40.7 ile ikinci sırada yer aldı. Yılın ilk yarısında araç parkının yüzde 9.2’si D segment, yüzde 2.4’ü E ve F segmentleri, yüzde 5.2’si ise hafif ticari araçlardan oluştu.

        Raporda sektörün araç parkında yüzde 64’lük payla benzinli modeller ön plana çıkarken dizeller yüzde 28, yüzde 5 payla hibrid araçlar, yüzde 3 pay ile de elektrikli modeller yer aldı.

        EN ÇOK TERCİH EDİLEN GÖVDE TİPİ SEDAN

        TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise kısa dönem araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu.

        Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 37.2 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 31.1 ile ikinci sırada yer aldı.

        SUV araçlar ise yüzde 24.2 ile üçüncü sırada yer alırken station wagon’lar yüzde 0.5 payda kaldı. Sektörün toplam araç parkının yüzde 81.3’ünü otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 18.7 olarak gerçekleşti.

        56 MİLYAR TL'LİK ARAÇ SATIN ALINDI

        Sektörün yılın ilk yarısında ödediği vergi tutarı toplamda 18.67 milyar TL’yi buldu. Sektör, yılın ilk iki çeyreğinde toplam 55.8 milyar TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. Bu tutar, 2024 yılının son çeyreğinde 29.2 milyar TL seviyesindeydi.

        Yılın ilk çeyreğinde sektörün kiradaki ortalama araç sayısı 96 bin 978 adetken ikinci çeyrekte bu rakam 100 bin 821 adede yükseldi. Sektördeki kontrat sayısı ise ilk çeyrekteki 797 bin 956 adetten 1 milyon 94 bin 663 adede ulaştı.

        ORTALAMA YAŞ 17 AY

        Ortalama kontrat süresi ikinci çeyrekte 8.3 gün olarak gerçekleşirken toplam kira günü ise ikinci çeyrekte 9 milyon 73 bin 890 olarak belirlendi.

        Yılın ilk çeyreğinde filolardaki araçların ortalama doluluk oranı yüzde 63 iken, ikinci çeyrekte yüzde 61 seviyesine geriledi.

        Rapora katılan firmaların filolarındaki araçların ortalama yaşı ise 17 ay olarak belirlendi.

