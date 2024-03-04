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        Haberler Ekonomi Otomobil Kısa dönem kiralamada 'ekonomi' dönemi - Otomobil Haberleri

        Kısa dönem kiralamada 'ekonomi' dönemi

        Araç kiralama sektöründe, tüketici talebi ekonomik araçlara kayıyor. SIXT Türkiye ve Borlease Otomotiv'in Genel Müdürü Yiğit Aras, "Kısa dönem kiralamada her ne kadar ekonomik araçlara talep artsa da biz ekonomik plus, SUV ve premium araçlara da yatırım yapıyoruz" dedi. Aras, 2024 yılı için de sektördeki büyümenin devam etmesini beklediklerini belirterek, "Şu an için filomuzun yaklaşık 2 bin adedi Borlease, 5 bin adedi ise SIXT filosunda bulunan araç sayımızı toplamda 8 bin 500-9 bin adetlere yükseltme hedefindeyiz" ifadelerini kullandı

        Giriş: 04.03.2024 - 09:04 Güncelleme: 04.03.2024 - 09:04
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        Kısa dönem kiralamada 'ekonomi' dönemi
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        Bor Holding bünyesinde hizmet veren kısa dönem araç kiralama markası SIXT Türkiye ile uzun dönem kiralama şirketi Borlease Otomotiv’in Genel Müdürü Yiğit Aras, kiralama taleplerinde 2024 yılında önemli artışlar yaşanacağına dikkat çekti.

        Aras, 2023 yılı araç kiralama sektörünü değerlendirirken, 2024 yılına dair hedef ve beklentileri hakkında öngörülerini de aktardı.

        12 ay üzerini uzun dönem, 12 ay altını ise kısa dönem kiralama olduğunu vurgulayan Aras, "2023 yılında uzun dönem kiralama için oldukça hareketli bir yıl oldu. Pazar büyüyerek, pandemi sonrası toparlanma yaşandığının sinyalini verdi. Kısa dönem kiralama da aynı şekilde 2023 yılında oldukça iyi bir sezon geçirdi. Özellikle de şehir içi kiralamalarında da artışlar meydana geldi. Kiralama sektöründeki bu artışta, otomobil fiyatlarında yaşanan yükselişlerin çok önemli etkisini gözlemledik. Bu artışların süreceğini öngörüyoruz" dedi.

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        SIXT Türkiye'nin, şirketin faaliyete olduğu ülkeler arasında son iki yılda en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olduğunu da sözlerine ekleyen Yiğit Aras, "2023 yılı markalarımızın hedeflerine ulaştığı bir yıl oldu. Borlease'i halka arz etmek bizim için çok önemliydi. Bu halka arz, markamıza ciddi bir finansal güç getirdi. SIXT Türkiye olarak da pazarda ilk 3 marka içinde yer alıyoruz. Yine bu sıralamadaki yerimizi koruyoruz ve 2 sene önce yüzde 7 olan pazar payımızı yüzde 11-12 seviyelerine çıkarttık. Geçtiğimiz yıl, yüzde 100’ün üzerinde gelir ve yüzde 15’e yakın araç parkı büyüme rakamlarına ulaştık" bilgileri verdi.

        'SEKTÖR 2024'TE İYİ BİR YIL GEÇİRECEK'

        Aras, 2024 yılı için de sektördeki büyümenin devam etmesini beklediklerini belirterek, turizm sektörünün beklentilerine paralel bir şekilde araç kiralama sektörünün de iyi bir yıl geçireceğini öngördüklerini de dile getirdi.

        Aras, "SIXT Türkiye olarak geçen yıl yaklaşık yüzde 15 büyüdük. Bir önceki sene de yaklaşık yüzde 10 büyüdük. 2024 yılında stratejik planımız arasındaki maddelerin en önceliklerinden biri yine büyümek olacak. Gelirlerimizle birlikte, araç adedimizi ve kiralama günlerimizi de artırmak amacındayız. Şu an için filomuzun yaklaşık 2 bin adedi Borlease, 5 bin adedi ise SIXT filosunda bulunan araç sayımızı toplamda 8 bin 500-9 bin adetlere yükseltme hedefindeyiz. Kısa dönem kiralamada her ne kadar ekonomik araçlara talep artsa da biz ekonomik plus, SUV ve premium araçlara da yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

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        ELEKTRİKLİ ARAÇ KİRALAYANA İHTİYAÇ HALİNDE BAŞKA BİR ARAÇ TAHSİS EDİLECEK

        Aras, abonelik sistemi üzerinde çalıştıklarını da aktararak, elektrikli araç kiralayan müşterilerine, uzun mesafe yolculuklarında talebe göre içten yanmalı motora sahip başka bir araç tahsis edeceklerini de bildirdi.

        Mobilitenin lider firmalarından biri olma hedefini taşıdıklarını kaydeden Aras, "Örneğin, elektrikli araç kiralayan bir müşterimizi ihtiyaç duyması anında yola devam edebileceği esnek çözümler sunma çabasındayız. Mobilite çözümlerinde elektrikli araçlara baktığımızda uzun mesafe yolculuklarında menzil başta olmak üzere kullanıcıların sahip oldukları endişeleri ortadan kaldıralım amacındayız. Mobilite çözümleri konusunda Türkiye’deki en iyi tedarikçi olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

        Yiğit Aras, SIXT Türkiye'nin 10 adet bayisi olduğunu, bu yıl içerisinde yaklaşık olarak 23 bayiye ulaşmayı ve toplamda 22 kurumsal ofisle birlikte 45 SIXT Türkiye ofisi ile hizmet vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

        SIXT Türkiye ve Borlease Otomotiv’in Genel Müdürü Yiğit Aras, "Şu an itibariyle 22 ilde bulunuyoruz. Yeni yapılanmalarla birlikte hizmet verdiğimiz il sayısı da 27’ye çıkacak" dedi.

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