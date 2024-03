Kısa dönem kiralamada 'ekonomi' dönemi Araç kiralama sektöründe, tüketici talebi ekonomik araçlara kayıyor. SIXT Türkiye ve Borlease Otomotiv'in Genel Müdürü Yiğit Aras, "Kısa dönem kiralamada her ne kadar ekonomik araçlara talep artsa da biz ekonomik plus, SUV ve premium araçlara da yatırım yapıyoruz" dedi. Aras, 2024 yılı için de sektördeki büyümenin devam etmesini beklediklerini belirterek, "Şu an için filomuzun yaklaşık 2 bin adedi Borlease, 5 bin adedi ise SIXT filosunda bulunan araç sayımızı toplamda 8 bin 500-9 bin adetlere yükseltme hedefindeyiz" ifadelerini kullandı

