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Kısa vadeli dış borç stoku, geçen yıl sonunda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 12,9 artışla 138,7 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 artarak 58 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1 artarak 59,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 17,3 artarak 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,6 azalarak 20,1 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,1 azalışla 13,2 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 15,3 artışla 15,7 milyar dolara, diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları yüzde 5,4 artarak 53,4 milyar dolara ulaştı.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 91.7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, geçen yıl sonunda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 25,6 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,5 artarak 91,7 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, aynı dönemde yüzde 35,3 artarak 61 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,2 azalarak 77,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2019 yıl sonunda 67 milyon doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, geçen yıl sonu itibarıyla 456 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 43,6'sı dolar, yüzde 28,3’ü avro, yüzde 13,1'i TL ve yüzde 15'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 188,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 16,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22, Merkez Bankasının yüzde 11,3, özel sektörün ise yüzde 66,7 paya sahip olduğu gözlendi.