Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan, Kışanak ve Tuncel hakkında açılan davanın dokuzuncu duruşması Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun aktardığına göre, Tuncel ve Kışanak, ‘mahkeme huzurunda bulunmak istemelerinden’ dolayı tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanıklar eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada, duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Kışanak için ‘silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek’ suçundan 22,5 yıl, Tuncel için ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmaktan 15 yıl hapis cezası isterken, her iki tutuklu sanık için ‘iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan üst sınırdan 26 yıl 8’er ay hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini aldıktan sonra tutuklu sanıklar Kışanak ve Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca, 8 Ekim’de karar duruşması yapılacağını açıklayarak, Kışanak ve Tuncel’in duruşmada mahkeme salonunda hazır edilmesini kararlaştırdı.

İddianamede, Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.