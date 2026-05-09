        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' son kez sahnede

        'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' son kez sahnede

        Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak ilk sahnelendiği günden bu yana sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere oyunu 23 Mayıs'ta Zorlu PSM %100 Studio'daki son temsiliyle sahnelere veda ediyor...

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 00:37 Güncelleme:
        Zorlu PSM’nin tiyatro dünyasına yeni yetenekler kazandırmak ve özgün eserler yaratmak amacıyla sürdürdüğü PSM Atölye eğitimlerinde kısa oyun olarak sergilenen Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, geçtiğimiz sezon Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak profesyonel yolculuğuna başladı. PSM Atölye’den doğarak ve Zorlu PSM çatısı altında sahnelenen ilk doğarak ve oyun, Zorlu PSM sahnelerinin yanı sıra İstanbul’un farklı mekanlarında da tiyatroseverlerle buluştu. Kapalı gişe temsilleriyle dikkat çeken oyun, 23 Mayıs akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da gerçekleştireceği son temsiliyle bu yolculuğunu tamamlıyor.

        Emir Taha Sarı'nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu'nun yönettiği ve Aylin Alıveren'in dramaturjisini üstlendiği Kısık Ateşte Düdüklü Tencere'nin oyuncu kadrosunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan yer alıyor. Zorlu PSM, PSM Atölye bünyesinde genç sanatçılarla geliştirdiği özgün yapımlara önümüzdeki dönemlerde de sahne açmayı planlıyor.

        23 Mayıs’ta Zorlu PSM %100 Studio’da gerçekleşecek son temsiliyle sahnelere veda etmeye hazırlanan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere’nin sınırlı sayıdaki son temsi biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

