Kışın soğuk havalarda yapabileceğiniz patates çorbası tarifi

Patates çorbası, soğuk günler için ideal, rahatlatıcı bir yemek seçimi olabilir. Eğer aynı tariflerden sıkıldıysanız ve değişiklik arıyorsanız patates çorbası tarifi tam size göre. İşte, her porsiyonunu kişiselleştirebileceğiniz patates çorbasının yapılışı...

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Soğanları küp küp doğrayın ve kerevizi de küçük parçalar halinde doğrayın. Tereyağını orta ateşte ısıtın ve soğan ile kerevizi tencereye ekleyin. Tuzunu da ekleyin ve 4 ila 6 dakika pişirin. Sarımsakları doğrayın ve tencereye ekleyin.

Sarımsakları yakmadan maksimum 1 dakika pişirin, ardından unu ilave edin. Un topaklanıp tavaya ve sebzelere yapışana kadar yaklaşık 1 dakika daha karıştırmaya devam edin.