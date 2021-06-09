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HaberlerSağlıkKısıtlamalar tamamen kalkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı - Haberler
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Kısıtlamalar tamamen kalkacak mı?

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının etkin aşılamaya bağlı olduğunu söyledi. Turan, "Şu an pek çok kısıtlama ortadan kalktı. Kısıtlamaların tamamen kaldırılması, eş zamanlı aşılama sürecinin devam etmesiyle de ilişkili. Etkin aşılama yapılırsa yaz sonunda yani eylül ayında ortaya çıkma ihtimali olabilecek hasta sayısı artışının önüne geçilmiş olunur" dedi

Kısıtlamalar tamamen kalkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı - Haberler
Kısıtlamalar tamamen kalkacak mı?
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DHA

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turan, kısıtlamaların tamamen kaldırılması ve koronavirüs salgınında son seyri değerlendirdi.

Turan, gelinen aşamada pek çok kısıtlamanın ortadan kalktığını söyleyerek, "Bireysel önlemlerin daha önemli olduğunun vurgusunu yapmaya devam ediyoruz; özellikle aşılama süreci tam istediğimiz şekilde tamamlanana kadar. Kısıtlamaların kaldırılması aslında eş zamanlı aşılama sürecinin devam etmesiyle de ilişkili. Eğer etkin aşılama yapılırsa yaz sonunda yani eylül ayında ortaya çıkma ihtimali olabilecek bir hasta sayısı artışının önüne geçer. O yüzden bu dönemde üzerinde durmamız gereken konu aslında aşılamadır" diye konuştu.

'BU KONUDA ŞANSLI ÜLKEYİZ'

Prof. Dr. Turan, vatandaşın aşıya talebinin iyi olduğunu belirterek, "Bu konuda çok şanslı bir ülkeyiz. Pek çok ülkeden daha iyi durumdayız ancak şu saatten sonra aşı gelmeye devam edecek ve daha genç grupların da aşılanması gerekiyor. O yüzden toplum içinde hareketli, aktif olarak gezen dolaşan bireylerin aşılama konusunda daha önceki grupların yaptığı gibi hassasiyet göstermesi gerekiyor. Aşılar dünyanın pek çok yerinde milyonlarca kişiye yapıldı. Biz de aşı konusunda bu şekilde hareket edeceğiz. Aşıyı herkese yapmak durumundayız ki pandeminin en önemli silahını doğru şekilde kullanmış olalım" dedi.

Prof. Dr. Turan ayrıca olası pik durumuna sağlık sisteminin hazır olduğunu kaydederek, "Sağlık sistemimiz görmüş olduğumuz 3 pik döneminde de elinden geldiğince sisteme dahil olup bir şekilde sistemi devam ettirebildi. Hastaların kabulü konusunda herhangi bir sorun yaşamadık. Bu nedenle sağlık sistemimiz buna her daim hazır" diye konuştu.

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