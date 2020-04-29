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Kısıtlamayı fırsat bilip konteyneri kamyonetle çaldılar

Kahramanmaraş'ta Süleyman Tuğ'un hafta sonları çay ve simit sattığı konteyneri çalınınca polise şikâyette bulundu. Yapılan incelemede konteynerin, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlarca kamyonetle çalındığı ortaya çıktı. Tuğ, polisin yaptığı çalışma sonunda konteynerine kavuştu

hırsızlık
İHA

Kahramanmaraş'ta çay ve simit satışı yapılan bir konteyner, kamyonete yüklenerek çalındı.

Olay, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Dondurma fabrikasında çalışan ve hafta sonları ek iş olarak çay ve simit satışı yapan Süleyman Tuğ (35),pazar günü sitedeki konteynerinin yerinde olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, konteynerin bir kamyonet üzerine konularak çalındığını tespit etti.

Polis, olayının şüphelilerinden Derviş Y.'yi (39) Döngel Mahallesi'nde yakalandı. 4 bin lira değerindeki konteyner ise sahibine teslim edildi. Şüphelilerin çaldıkları konteyneri boyadıkları anlaşıldı.

Pazar günleri de ikinci el oto alım satım yerinde çay ve simit satışı yaptığını söyleyen Süleyman Tuğ, "Sokağa çıkma kısıtlamasında evimizde kendimizi izole etmiştik ve o gün gelip buradaki konteynerimi çalmışlar. Daha sonra emniyet güçlerimiz gereken çalışmayı yapmışlar. Tekerleri parçalanmış ve kapıları kırılıp rengini de değiştirmişler" diye konuştu.

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