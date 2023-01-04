Kısmetse Olur'a beklenmedik veda! 2 kişi aynı anda yarışmadan ayrıldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısmetse Olur'a beklenmedik veda! 2 kişi aynı anda yarışmadan ayrıldı!

5 yıl aradan sonra 12 Aralık'ta YouTube platformunda yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında yeni bir eleme heyecanı yaşandı. İlgiyle izlenen programa bu hafta 2 isim veda etti. Beklenmeyen bu ayrılıklar karşısında hem seyirci hem de yarışmacılar şaşkınlık yaşadı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kısmetse Olur'a beklenmedik veda! 2 kişi aynı anda yarışmadan ayrıldı!

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı yarışmaya her hafta bir kişi veda ediyor. Geçtiğimiz hafta Tuğçe'nin elendiği yarışmada bu hafta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kısmetse Olur evine iki yarışmacı aynı anda veda etmek zorunda kaldı.
  • Kısmetse Olur'a beklenmedik veda! 2 kişi aynı anda yarışmadan ayrıldı!

    Haftanın 6 günü YouTube platformunda izleyicisi ile buluşan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında bu hafta birçok ilişki son buldu. Fırtınalı aşkların yaşandığı evde bu hafta 2 favori yarışmacı aynı oyları aldı ve ödül ikiye bölündü. Hal böyle olunca yarışmacılar evlerini koruma altına alamadı.
  • Kısmetse Olur'a beklenmedik veda! 2 kişi aynı anda yarışmadan ayrıldı!

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü son bölümünde ise haftanın favori yarışmacıları Yeliz ve Erhan olurken eleme adayları ise Merve ve Zeyd seçildi.
  • Kısmetse Olur'a beklenmedik veda! 2 kişi aynı anda yarışmadan ayrıldı!

    Haftanın favori yarışmacıları yani Yeliz ve Erhan'ın eşit oy almasıyla 15.000 TL para ödülü eşit bir şekilde bölündü. Hal böyle olunca iki yarışmacı da evini koruyamadı ve bu hafta yarışmaya iki isim veda etmek zorunda kaldı.
  • Kısmetse Olur'a beklenmedik veda! 2 kişi aynı anda yarışmadan ayrıldı!

    ZEYD GÜMÜŞTUTAN

    Elenen isimlerden biri olan Zeyd, konuyla alakalı herhangi bir açıklamada bulunmadı.
  • Kısmetse Olur'a beklenmedik veda! 2 kişi aynı anda yarışmadan ayrıldı!

    MERVE DEMİRBİLEK

    Merve eleme gerçekleştikten sonra sosyal medya hesabından; "Merhaba canlarım. Destekleriniz için çok teşekkürler. İyi ki varsınız!" notunu yayınladı.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.