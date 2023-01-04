Kısmetse Olur'a beklenmedik veda! 2 kişi aynı anda yarışmadan ayrıldı!

Haftanın favori yarışmacıları yani Yeliz ve Erhan'ın eşit oy almasıyla 15.000 TL para ödülü eşit bir şekilde bölündü. Hal böyle olunca iki yarışmacı da evini koruyamadı ve bu hafta yarışmaya iki isim veda etmek zorunda kaldı.