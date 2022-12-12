Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması için heyecan dorukta. 9 kadın ve 9 erkeğin yer aldığı izdivaç programında yarışmacılar gerçek aşkı arayacaklar. Öykü Serter'in sunumuyla yayınlanacak olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı sorgulanıyor. İşte Kısmetse Olur ile ilgili detaylar...