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5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

En son 2017 yılında ekranlarda olan Kısmetse Olur adlı evlilik programı, 5 yıl aradan sonra bugün YouTube platformu üzerinden yayınlanmaya başlayacak. Özellikle Melis Buse, Aycan Varış, Hazal Atabek gibi yarışmacıları ile adından söz ettiren yarışmanın ilk bölümü bugün izleyiciyle buluşacak. İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

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  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün ilk bölümü bugün (12 Aralık 2022 Pazartesi) izleyicisi ile buluşacak. Geçtiğimiz sezonunu Kanal D ekranlarında yayınlayan yarışma, bu sezonu sosyal medya platformu YouTube üzerinden yayınlayacak. İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının bu sezon yarışacak olan yarışmacıları...
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasını bu sene Öykü Serter sunacak. Ünlü isim müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaşmıştı.
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    Fenomen izdivaç programı Kısmetse Olur ekranlara geri dönüyor. 9 erkek ve 9 kadın yarışmacıdan oluşan kadrosuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, bugün saat 18.30'da ilk bölümünü yayınlayacak.
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    ZEYD GÜMÜŞTUTAN: 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zeyd Gümüştutan, bir dönem Survivor yarışmacısı Berna Keklikler ile yaşadığı ilişki sayesinde gündem olmuştur.
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    AYBÜKE ÇANGAL: 25 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelen Aybüke, boynuna rapçi Çakal'ın dövmesini yaptırmış ve bu sayede fenomen haline gelen bir bir TikTok ünlüsüdür.
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    YAREN: Yeni sezon yarışmacılarından Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" şeklinde yaptığı açıklama ile şimdiden dikkatleri üzerine çekti.
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    CANSEL: Bu sene Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında boy gösterecek olan Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." sözleriyle şimdiden hafızalara kazındı.
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    ERHAN SAFFAR: 1990 yılında dünyaya gelen Erhan, pırlanta işiyle uğraşmaktadır fakat bir yandan modellik yapmaktadır. Doya Doya Moda ve En İyi Benim programlarında boy göstermiştir.
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    İŞTE KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ DİĞER YARIŞMACILARI

    TUĞÇE
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    AYŞENUR
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    ŞEYDANUR
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    SİMGE
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    YELİZ
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    KAAN
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    BİLEK
  • 5 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları...

    OĞULCAN

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