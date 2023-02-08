Bu sezon Kanal D'de izleyicilerinin karşısına çıkan ve 18:30'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ne zaman ekranlara geleceği gündemde. İşte, hakkında oldukça araştırma yapılan yarışmanın son durumu ile ilgili bilgiler...