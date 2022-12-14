Kısmetse Olur Aşkın Gücü isimli evlilik programı, 12 Aralık günü YouTube platformunda yayınlanmaya başladı. Programda olan bazı yarışmacılar yaptıkları hareketler ve söyledikleri sözlerle izleyicinin radarına girdi. Bu isimlerden biri de Tuğçe oldu.