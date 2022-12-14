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"Dilimin kemiği yok" sözleriyle gündem oldu! İşte Kısmetse Olur Tuğçe'nin hayatı ve biyografisi...

Geçtiğimiz 2017 yılından beri yani 5 yıldır ekranlarda olmayan Kısmetse Olur adlı evlilik programı, yeni adı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak YouTube platformunda yayınlanmaya başladı. Programın yarışmacılarından Tuğçe Aleyna, doğru sözleriyle ve dobra konuşmasıyla şimdiden gönülleri feth etti.

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  • Kısmetse Olur Tuğçe kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Tuğçe Aleyna Instagram hesabı

     

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü isimli evlilik programı, 12 Aralık günü YouTube platformunda yayınlanmaya başladı. Programda olan bazı yarışmacılar yaptıkları hareketler ve söyledikleri sözlerle izleyicinin radarına girdi. Bu isimlerden biri de Tuğçe oldu.
  • Kısmetse Olur Tuğçe kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Tuğçe Aleyna Instagram hesabı

    TUĞÇE ALEYNA KİMDİR?

    25 yaşında olduğunu belirten Tuğçe, yazılım bölümünü bitirmiştir. Kendi işini yapmadığını söyleyen yarışmacı, bir giyim markası kurduğunu fakat yoğunluktan dolayı pek ilgilenemediğini belirtmiştir. 
  • Kısmetse Olur Tuğçe kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Tuğçe Aleyna Instagram hesabı

    Kısmetse Olur yarışmacısı Tuğçe aynı zamanda profesyonel olarak DJ'lik yapmaktadır.
  • Kısmetse Olur Tuğçe kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Tuğçe Aleyna Instagram hesabı

    Tuğçe hümanist olduğunu belirtmiştir ve "dilimin kemiği yok" sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştur.
  • Kısmetse Olur Tuğçe kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Tuğçe Aleyna Instagram hesabı

    Tuğçe kendisine, saygılı bir aday aradığını belirtirken, ''Bir erkeğin beni etkilemesi için zeki ve başarılı olması gerekiyor.'' cümlelerini kurdu.
  • Kısmetse Olur Tuğçe kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Tuğçe Aleyna Instagram hesabı
  • Kısmetse Olur Tuğçe kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Tuğçe Aleyna Instagram hesabı
  • Kısmetse Olur Tuğçe kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Tuğçe Aleyna Instagram hesabı

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