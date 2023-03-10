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Kısmetse Olur’un yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz pozlarıyla dikkat çekti!

YouTube platformunda yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan izdivaç yarışması Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde geçtiğimiz gün eleme gecesi yaşandı. Eve gelin adaylarından Buse veda ederken, Buse Korkmaz ise yeni aday olarak geldi. Korkmaz'ın TikTok fenomeni olduğu olduğu ortaya çıkarken, sosyal medyada verdiği pozlar dikkat çekti.

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  • Kısmetse Olur’un yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz pozlarıyla dikkat çekti!

    YouTube'da yayınlanan evlilik programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde bugün yayınlanacak olan bölümde Buse Korkmaz dahil olacak. Yayınlanan fragmanda Berat ile kırmızı odaya giden ismin, fenomen olduğu ortaya çıktı.
  • Kısmetse Olur’un yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz pozlarıyla dikkat çekti!

    Diskalifiye olan TikTok fenomeni Aybüke Çangal'dan sonra eve giriş yapan Buse Korkmaz da meğer TikTok fenomeniymiş. Ünlü ismin Tiktok hesabında 6 milyon, Instagram hesabında da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
  • Kısmetse Olur’un yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz pozlarıyla dikkat çekti!

    Öykü Serter'in sunumuyla YouTube platformu üzerinde yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde yeni gelin adayı Zeynep Buse Korkmaz oldu.
  • Kısmetse Olur’un yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz pozlarıyla dikkat çekti!

    Zeynep Buse Korkmaz'ın sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri de dikkat çekti.
  • Kısmetse Olur’un yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz pozlarıyla dikkat çekti!

    İşte Zeynep Buse Korkmaz'ın sosyal medya hesabında yayınladığı ve binlerce beğeni aldığı pozlarından bazıları...
  • Kısmetse Olur’un yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz pozlarıyla dikkat çekti!

    Buse Korkmaz, 13 Ocak 2002 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir.
  • Kısmetse Olur’un yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz pozlarıyla dikkat çekti!

    Fenomen olan ismin aynı zamanda kendisine ait güzellik merkezi de bulunuyor.
  • Kısmetse Olur’un yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz pozlarıyla dikkat çekti!
  • Kısmetse Olur’un yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz pozlarıyla dikkat çekti!
  • Kısmetse Olur’un yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz pozlarıyla dikkat çekti!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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