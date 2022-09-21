Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus lider Putin ülkede kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Peki, kısmi askeri seferberlik nedir? İşte, detaylar...

KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK NEDİR?

Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan eden Putin toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını aktardı.

Kısmi seferberlik; ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak adlandırılabilir.

Kısmi seferberlik ilanı halinde, seferberlik ilan edilen bölgeler dışında görev verilecek personel, mal ve hizmetlere de yükümlülük uygulanabilir.

KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK KARARINA KİMLER DÂHİL?

Vladimir Putin, kısmı seferberlikle kimlerin askere alınacağını da söyledi. Putin "Sadece şu an yedek statüsündeki, daha önce silahlı kuvvetlerde hizmet etmiş, belli askeri özelliklere ve deneyime sahip kişiler zorunlu askerlik kapsamında olacak" dedi.