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Günlük koronavirüs vakaları 50 binin üzerinde seyrederken Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 100 binde görülen vaka sayıları ile illerdeki son durum da ortaya çıktı. Aşılama oranı, yatak doluluk oranı, yoğun bakım, test oranı gibi kriterlerden bağımsız olarak vaka sayıları ile oluşturduğumuz risk haritasında 100 binde 100'ün üstündeki vakaya sahip iller kırmızı olarak görülüyor.

Haritanın 'kontrollü normalleşme'nin başladığı 1 Mart'tan bugüne değişimi ise vaka sayılarındaki patlamayı açıklıyor. Türkiye'nin neredeyse tamamının kırmızıya büründüğü haritada vakaların büyük çoğunluğunun görüldüğü İstanbul'da artış 10 kat olarak kayıtlara geçti.

İşte verilerle kısmi normalleşmeden kısmi kapanmaya geçiş: