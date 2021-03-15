Kitabın 'tamadres'i yayında



Kültür dünyamızı ayakta tutan ve ufkumuzu genişleten irili ufaklı yüzlerce yayınevinin kitaplarına artık yeni bir platform olan tamadres.com. sayesinde ulaşabilecek.

Uzun yıllar kitap sektöründe çalışmış ve kitaplara gönül vermiş deneyimli bir ekip tarafından Eylül 2020’de hizmete sunulan tamadres, hem Türk hem de dünya edebiyatından seçkin eserlerin cazip fiyatlarla satın alınabileceği bir platform olmasının yanı sıra okurların yeni çıkan kitaplardan herkesten önce haberdar olabilecekleri ve özel olarak hazırlanmış kampanyalardan faydalanabilecekleri bir adres olarak da öne çıkıyor.

Kataloğunu sürekli olarak genişleten ve her geçen gün daha fazla kitabın daha fazla okurla buluştuğu tamadres, bir kitap satış sitesinden çok daha fazlasını sunuyor.

“Kitabın tam adresi” olma iddiasının altını dolduran tamadres, kitap satışının yanı sıra yazarların ve eserlerinin hikâyelerini de okurlarla buluşturuyor. Bu amaçla hazırlanan tamadres blog’da her ay düzenli olarak kurgu ve kurgu dışı eserler hakkında inceleme yazıları yayımlıyor, özenle hazırlanan okuma listelerini okurla paylaşıyor. Her ay farklı bir temayı ön plana çıkaran platform ayrıca konusunda uzman yazar ve edebiyatçıların yazılarına yer veriyor.

tamadres TV’de ise edebiyatımızın usta kalemleriyle yapılan söyleşiler, yazarların kendi kitaplarından birer bölüm okudukları videolar ve kültür dünyamıza dair çok sayıda içerik yer alıyor.

Tüm kitap tutkunlarının aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir mecra olma hedefiyle yola çıkan tamadres, ülkemizin kültürel ve entelektüel birikimine katkı sağlamak gibi önemli bir misyonu yükleniyor.