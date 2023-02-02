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Kitap yazmak için cam odaya kapandı

Belçikalı yazar Saskia De Coster, bir müzedeki cam odada kitabını yazarken kendisini ziyaretçilere sergileyecek

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AA
  • Cam odaya kapandı! Bir ay boyunca dışarı çıkmayacak... İşte hedefi

    Belçikalı yazar Saskia De Coster, yeni kitabını yazmak için bir ay boyunca hiç çıkmamak üzere cam bir odaya kapandı.
  • Cam odaya kapandı! Bir ay boyunca dışarı çıkmayacak... İşte hedefi

    AA'nın haberine gçre Belçika'nın Anvers kentindeki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesinde cam duvarlı 12 metrekarelik odaya yerleşen yazar De Coster, burada bir ay boyunca yeni kitabını tamamlamak için çalışacak.
  • Cam odaya kapandı! Bir ay boyunca dışarı çıkmayacak... İşte hedefi

    Performansına 'Yazar Burada' adını veren De Coster, yemek yeme ve uyuma gibi günlük ihtiyaçlarını ise cam odanın arkasındaki bölümde giderecek.
  • Cam odaya kapandı! Bir ay boyunca dışarı çıkmayacak... İşte hedefi

    Müzeyi gezen ziyaretçiler, kitabını yazarken yazarı izleyebilecek. Odada sadece bir bilgisayar, masa, sandalye ve yazarın her gün için yanına aldığı 28 kitap bulunacak.
  • Cam odaya kapandı! Bir ay boyunca dışarı çıkmayacak... İşte hedefi

    De Coster, odada kaldığı süre boyunca telefon ve sosyal medya kullanmayacak, kimseyle konuşmayacak.
  • Cam odaya kapandı! Bir ay boyunca dışarı çıkmayacak... İşte hedefi

    Performansı hakkında Belçika basınına konuşan De Coster, "İdealim, bir ayın sonunda tam bir aydınlanma ve bitmiş bir kitap. En kötü ihtimalle deneyimlerim zenginleşecek" dedi.
  • Cam odaya kapandı! Bir ay boyunca dışarı çıkmayacak... İşte hedefi

    Belçikalı yazar, "Küçüklüğümden beri münzeviler beni büyülemiştir. Bence histeri ile mistisizm arasında ince bir çizgi var. Gerçeklikten bu şekilde kopmak insanı daha üst bir boyuta çıkarıyor ve insana zihninde özgürlük veriyor. 
  • Cam odaya kapandı! Bir ay boyunca dışarı çıkmayacak... İşte hedefi

    Çocukken de evimizin bahçesinde kendi başıma oturup hayal dünyamın coşmasına izin verirdim" diye konuştu.

     

     
  • Cam odaya kapandı! Bir ay boyunca dışarı çıkmayacak... İşte hedefi

    De Coster, ayrıca yazmayı gizli veya gizemli bir eylem olmaktan çıkarmak, 'görünmeyen emeği görünür kılmak' istediğini söyledi.

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