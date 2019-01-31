Kıvanç Tatlıtuğ canlandırdığı Sarı Saruhan karakterini anlattı

Giriş: 31.01.2019 - 12:28 | Güncelleme:  İHA

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu “Organize İşler-Sazan Sarmalı” filminin Sarı Saruhan’ı Kıvanç Tatlıtuğ, filmi ve canlandırdığı Adanalı Saruhan Zincir karakterini anlattı. Tatlıtuğ, "İnsanların gülebileceği, eğlenebileceği, gerçekten samimi bir şekilde kahkaha atabileceği bir işi yaptığımızı düşünüyorum" dedi

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    İHA'nın haberine göre, Türk Sineması’nın unutulmaz filmleri listesinde yer edinen Organize İşler, 14 yıl sonra Organize İşler Sazan Sarmalı ile sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

  • 2Kıvanç Tatlıtuğ canlandırdığı Sarı Saruhan karakterini anlattı - Magazin haberleri
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    Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu “Organize İşler - Sazan Sarmalı” filminin Sarı Saruhan’ı Kıvanç Tatlıtuğ, filmi ve hayat verdiği Adanalı Saruhan Zincir’i anlattı. 

  • 3Kıvanç Tatlıtuğ canlandırdığı Sarı Saruhan karakterini anlattı - Magazin haberleri
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    Unutulmaz bir serüven yaşadığını belirten Tatlıtuğ, şunları söyledi: 

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    “Organize İşler gibi köklü bir filmin ikinci versiyonunda oynuyor olmak, benin için çok büyük bir mutluluk ve gurur duydum. 

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    Saruhan derin bir adam. Biraz emek verilirse çok daha güzel şeyler yapabilecek potansiyeli ve kapasitesi her zaman var. 

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    Aynı zamanda zor da bir karakter. Saruhan ve Asım karakteri üzerinde konuşursak eğer; çok komik, çok enteresan çatışmaları var. Onların hikayesi ve mücadelesi çok ilginç.

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    Benim çok hoşuma gitti, oynarken çok güldük, bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim hatta gülmekten bazen oynayamadık. Bütün arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. 

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    Çok güzel bir serüveni yaşattıkları için ve bende bunun parçası olduğum için... İnsanların gülebileceği, eğlenebileceği, gerçekten samimi bir şekilde kahkaha atabileceği bir işi yaptığımızı düşünüyorum”

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    Film 1 Şubat’ta seyirci karşısında olacak.

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