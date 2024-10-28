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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile bağ bozumunda - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ ailesiyle bağ bozumunda

        Kıvanç Tatlıtuğ, 41'inci yaş gününü eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Kırklareli'nde bağ bozumunda üzüm toplayarak kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 08:33 Güncelleme: 28.10.2024 - 08:33
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        Doğum gününde üzüm topladı
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        Kıvanç Tatlıtuğ, 41'inci yaş gününde eşi ve oğluyla birlikte Kırklareli'nde bağ bozumuna gitti.

        Ünlü oyuncu, doğum gününü eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte üzüm toplayarak kutladı.

        ÇALIŞANLARA YARDIM ETTİLER

        Ailece keyifli vakit geçiren ve çalışanlara yardım eden ünlü çiftin o anları da objektiflere böyle yansıdı.

        "KAHRAMANIN YOLCULUĞU"

        O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü de "Kahramanın yolculuğu... Ve kahramanımın doğum günü" sözleriyle kutladı.

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        Aile fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Tatlıtuğ çiftinin paylaşımına; Hazal Kaya, Rojda Demirer ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler yorum yaptı.

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